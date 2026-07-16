FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BERENBERG CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 8100 (8200) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP STARTS HIKMA PHARMACEUTICALS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1700 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BALTIC CLASSIFIEDS PT TO 272 (278) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS COATS GROUP PRICE TARGET TO 110 (115) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES B&M TO 'HOLD' (SELL) - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES GRAFTON GROUP PT TO 1315 (1275) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 720 (700) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 345 (280) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 5100 (5700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS FRESNILLO PRICE TARGET TO 4700 (5400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 820 (950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PANMURE LIBERUM RAISES DUNELM GROUP TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 820 (810) PENCE - RBC CUTS GORE STREET ENERGY STORAGE FUND PT TO 45 (50) PENCE - 'UNDERPERFORM'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2026 AFX News