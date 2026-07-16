Die Ausschreibung für Solaranlagen auf Gebäuden und Lärmschutzwänden am 1. Juni 2026 war wiederum unterzeichnet. Der durchschnittliche Zuschlagswert liegt mit 9,72 Cent pro Kilowattstunde nur knapp unter dem Höchstwert. Die Bundesnetzagentur hat die Zuschläge der Ausschreibung für Photovoltaik-Anlagen auf Gebäuden und Lärmschutzwänden für den Gebotstermin an 1. Juni 2026 veröffentlicht. Bei einer ausgeschriebenen Menge von 296 MW haben Investoren 125 Gebote mit einer Gebotsmenge von 238 MW eingereicht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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