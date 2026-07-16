Mutares SE & Co. KGaA setzt ihre Exit-Strategie konsequent fort und hat den finnischen Schadensanierungsspezialisten Redo Oy an die norwegische Invex Group verkauft. Käufer ist ein Industrieinvestor, der über seine Beteiligung Recover bereits zu den führenden Anbietern von Sanierungs- und Restaurierungsdienstleistungen in Skandinavien zählt. Für Mutares handelt es sich um einen klassischen Wertrealisierungs-Exit. Nach der Übernahme im Jahr 2023 wurde Redo operativ weiterentwickelt und anschließend an einen strategischen Käufer veräußert. Angaben zum Kaufpreis machten die Parteien nicht. Erfolgreiche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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