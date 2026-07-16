Von Chris Kushlis, Chief EM Macro Strategist bei T. Rowe Price Trotz erhöhter geopolitischer Unsicherheit bleiben die allgemeinen Aussichten für die Schwellenländer positiv. Solide Fundamentaldaten, nachlassende Inflation und höhere Renditen stützen die Anlageklasse weiterhin, auch wenn sich die Anleger mit einem unsichereren globalen Umfeld auseinandersetzen müssen. Während die Märkte weiterhin auf die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen durch die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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