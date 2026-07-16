Zürich - In der Schweiz stehen Tausende Wohnungen und Gewerbeflächen leer, während gleichzeitig Wohnraum fehlt und Unternehmen flexible Flächen suchen. Genau das nimmt NOVAC-SOLUTIONS seit zehn Jahren nicht hin: «No Vacancy» - Leerstand nicht hinnehmen, sondern Immobilien temporär mit Leben füllen. Heute ist das Unternehmen schweizweit führend in Konzeption, Organisation, Umsetzung und Betrieb von Zwischennutzungen - von Mietwohnungen über Gewerbeflächen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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