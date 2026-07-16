Seit April stagniert der Ausbau der Photovoltaik in Deutschland. Auch der Ausbau der Offshore-Windenergie bewegt sich auf einem relativ konstanten Niveau. Bei der Windenergie an Land war im Juni aber ein wachsender Zubau zu verzeichnen. Im Juni 2026 belief sich der Netto-Photovoltaik-Ausbau in Deutschland auf 1.268 MW (siehe Grafik). Diese Daten hat die Bundesnetzagentur auf Basis der Meldungen im Marktstammdatenregister ermittelt. In der Zahl ist ein Aufschlag von 10 Prozent enthalten, da die Behörde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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