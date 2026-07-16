© Foto: Fabian Sommer - dpaTotalEnergies profitiert von höheren Ölpreisen und besseren Raffineriemargen. Schwache LNG-Erlöse und Produktionsausfälle belasten jedoch das Quartal.TotalEnergies erwartet, dass die Ergebnisse des zweiten Quartals durch den anhaltenden Anstieg der Energiepreise infolge des Nahostkonflikts positiv beeinflusst werden, warnt jedoch davor, dass die Einnahmen aus Flüssigerdgas aufgrund der schwächeren europäischen Nachfrage stark zurückgehen werden. Der französische Energiekonzern teilte am Donnerstag in einem Update vor der Veröffentlichung seiner Geschäftszahlen mit, dass die Ergebnisse im Downstream-Bereich und der Cashflow gegenüber dem ersten Quartal deutlich steigen dürften, unterstützt …
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