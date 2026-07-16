DJ Lufthansa Group: Lorenza Maggio wird CEO von Brussels Airlines

DOW JONES--Die Lufthansa-Tochter Brussels Airlines bekommt eine neue Chefin. Der Vorstand der Deutschen Lufthansa AG hat Lorenza Maggio zur neuen CEO von Brussels Airlines berufen, wie die Lufthansa Group mitteilte. Maggio werde neben der Führung der belgischen Fluggesellschaft auch die Funktion der Bevollmächtigten des Vorstands bei der Europäischen Kommission wahrnehmen. Ihre Vorgängerin, Dorothea von Boxberg, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31. August 2026.

Maggio ist seit Januar 2025 Mitglied im Board of Directors von ITA Airways. In ihrer Funktion als Chief Strategy und Integration Officer leitet sie die Integration von ITA in die Lufthansa Group sowie die strategische Weiterentwicklung der Fluggesellschaft.

Der Beschluss steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Board of Directors der SN Airholding. Der Termin für den Wechsel von Maggio von Rom nach Brüssel werde zeitnah festgelegt.

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July 16, 2026 06:07 ET (10:07 GMT)

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