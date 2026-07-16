Frankfurt/Main - Die Lufthansa will ab September den Flugverkehr in die Golfregion wieder ausbauen. Verbindungen nach Saudi-Arabien sowie nach Jordanien würden schrittweise aufgenommen, teilte die Airline am Donnerstag mit.
Zunächst wird die Lufthansa ihre Verbindung nach Riad ab 10. September wieder reaktivieren und dreimal wöchentlich von Frankfurt aus anfliegen. Anschließend soll ITA Airways, die mittlerweile auch zur Lufthansa-Gruppe gehört, ihre Flüge von Rom nach Riad ab 15. September wieder aufnehmen und fünfmal wöchentlich bedienen. Ab 2. Oktober soll Lufthansa-Tochter Austrian Airlines ihre Verbindungen von Wien nach Amman wieder dreimal wöchentlich anbieten.
"Die Lufthansa Group beobachtet und bewertet die Lage im Nahen Osten kontinuierlich und steht hierzu in engem Kontakt mit den Behörden", erklärte das Unternehmen. Änderungen seien "aufgrund der dynamischen Situation möglich".
Die Airlines des Lufthansa-Konzerns hatten wegen des Iran-Kriegs im Frühjahr viele Ziele im Nahen Osten gestrichen.
Zunächst wird die Lufthansa ihre Verbindung nach Riad ab 10. September wieder reaktivieren und dreimal wöchentlich von Frankfurt aus anfliegen. Anschließend soll ITA Airways, die mittlerweile auch zur Lufthansa-Gruppe gehört, ihre Flüge von Rom nach Riad ab 15. September wieder aufnehmen und fünfmal wöchentlich bedienen. Ab 2. Oktober soll Lufthansa-Tochter Austrian Airlines ihre Verbindungen von Wien nach Amman wieder dreimal wöchentlich anbieten.
"Die Lufthansa Group beobachtet und bewertet die Lage im Nahen Osten kontinuierlich und steht hierzu in engem Kontakt mit den Behörden", erklärte das Unternehmen. Änderungen seien "aufgrund der dynamischen Situation möglich".
Die Airlines des Lufthansa-Konzerns hatten wegen des Iran-Kriegs im Frühjahr viele Ziele im Nahen Osten gestrichen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur