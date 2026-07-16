Stuttgart/Essen (ots) -Direkt in den Werken umfassende Maßnahmen zur Einsparung von CO2 umsetzen - unterstützt von Fabrik- und Energieexperten und ohne eigene Investitionen. Dieses gemeinsame Angebot von Leadec, einem global führenden Servicespezialisten für Fabriken, und E.ON Energy Infrastructure Solutions, europäischer Marktführer für integrierte und zukunftsorientierte Energielösungen, trägt dazu bei, dass Industriekunden in Europa ihre Nachhaltigkeitsziele schneller erreichen.Das neue Partnerschaftsmodell ermöglicht Industrieunternehmen nachhaltige Modernisierungen ohne eigene Investitionen. Das Portfolio reicht von einer modernen Energieversorgung des gesamten Werkes über energiesparende Lösungen für die Gebäude bis hin zu Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. "E.ON Energy Infrastructure Solutions übernimmt die Finanzierung und den Betrieb der Energielösungen, Leadec bringt sein technisches Know-how für die Umsetzung und die spätere Instandhaltung aus über 60 Jahren Erfahrung in Fabriken weltweit ein", erklärt Markus Glaser-Gallion, CEO der Leadec-Gruppe.Investition in die Dekarbonisierung der IndustrieE.ON Energy Infrastructure Solutions begleitet die Transformation der Energieinfrastruktur seiner Partner über die gesamte Wertschöpfungskette - von Planung, Bau und Finanzierung bis hin zum Betrieb und zur laufenden Optimierung von Energieerzeugungs- und Managementsystemen. Mit rund 5.300 Expertinnen und Experten in über 14 europäischen Ländern verbindet das E.ON-Segment internationale Erfahrung mit tiefem lokalem Know-how. So entstehen Lösungen, die höchsten Technologie- und Sicherheitsstandards entsprechen und sich nahtlos in lokale Infrastrukturen und regulatorische Rahmenbedingungen einfügen."Wir finanzieren und realisieren die Umrüstung, damit unsere Kunden ihre Nachhaltigkeitsziele und gesetzlichen Anforderungen erreichen können. Dadurch bleibt ihr Investitionsbudget für eigene Kerngeschäfte frei.Gleichzeitig schaffen langfristige Stromverträge mehr Planungssicherheitund stärken die Energieversorgung. Mit Leadec haben wir einen Partneran unserer Seite, der Fabriken und ihre speziellen Anforderungen sehrgenau kennt, die Umsetzung vor Ort übernimmt und langfristig für Instandhaltung und Optimierung sorgt", sagt Markus Mader, CFO E.ONEnergy Infrastructure Solutions.Leadec liefert sowohl schlüsselfertige Lösungen als auch Teilprojekte, insbesondere elektrische und mechanische Installationen sowie die anschließende Wartung der folgenden Systeme: Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen), Batteriespeichersysteme (BESS), LED-/Beleuchtungslösungen, EV-Ladestationen, HLK-Anlagen, Gebäudemanagementsysteme (BMS) und Retrofit für Elektrodienstleistungen.Booster für die Fabriken in EuropaVon dem gemeinsamen Angebot können Industriekunden in Deutschland, Österreich, Großbritannien, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei und Frankreich profitieren. Der Schwerpunkt liegt auf den Branchen Automobil, Lebensmittel und Getränke, Chemie, Stahl, Glas, Zellstoff und Papier, Zement, Produktion und Rechenzentren. Derzeit befinden sich bereits 80 Projekte in der Umsetzung, in Deutschland, Polen, Ungarn, Tschechien und Großbritannien.Photovoltaikanlage für BMW Group in UngarnBereits erfolgreich abgeschlossen ist ein Projekt für das BMW Group Werk in Debrecen, Ungarn, bei dem auf einer insgesamt rund 510.000 Quadratmeter großen, mit Photovoltaik überdachten Fläche rund 320.000 Quadratmeter Solarmodule installiert wurden. Mit anderen Worten: Auf einer Fläche, die 70 Fußballfeldern entspricht, wurden 71.000 Paneele mit einer Gesamtleistung von 43 Megawatt installiert. E.ON übernahm die Finanzierung, stellte die Paneele bereit und schafft mit dem Power-Purchase-Agreement (PPA) für das Werk langfristige Planungssicherheit. Leadec war unter anderem für die Installation der PV-Anlage auf dem 95.000 m2 großen Dach des Karosseriewerks verantwortlich, übernahmdie AC-Anbindung mehrerer Anlagen sowie den Feuerschutz.Über LeadecLeadec ist der global führende Servicespezialist für den gesamten Lebenszyklus der Fabrik und ihrer Infrastruktur. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart erzielte 2025 einen Umsatz von über 1,35 Milliarden Euro und beschäftigte rund 22.500 Mitarbeitende in 16 Ländern. Mit über 60 Jahren Erfahrung unterstützt Leadec seine Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Produktion, in mehr als 900 Fabriken an rund 380 Standorten weltweit.Die globalen Dienstleistungen von Leadec umfassen: Install (Installation und Maschinenumzüge), Automate (Automatisierung & Inbetriebnahme, Produktions-IT), Maintain (Produktionsinstandhaltung und TechnischeReinigung), Logistics (Value-Added-Services & Intralogistik), Support (technisches Facility Management und infrastrukturelles Facility Management) sowie weitere lokale Leistungen. Über die digitale Geschäftsplattform Leadec.os werden sämtliche Prozesse durchgängig erfasst und digitale Services integriert.Mehr über Leadec: www.leadec-services.comÜber E.ON Energy Infrastructure SolutionsE.ON Energy Infrastructure Solutions ist europäischer Marktführer für integrierte Energielösungen für Städte und Industrien. Als Wachstumssparte der E.ON Group liefert E.ON Energy Infrastructure Solutions in 14 europäischen Ländern zuverlässige, bezahlbare und zukunftsorientierte Energielösungen. Das Unternehmen verbindet hohe technische Kompetenz mit fundierten Marktkenntnissen, um auf die lokalen Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu entwickeln. Das Dienstleistungsportfolio umfasst die gesamte Wertschöpfungskette: von der Planung und dem Bau bis hin zum Betrieb und der Optimierung integrierter Ökosysteme für Wärme, Kälte und Strom.Mehr über E.ON Energy Infrastructure Solutions: www.eon.com/de/geschaeftskunden.htmlPressekontakt:Corina HummelGlobal Communications ManagerMeitnerstraße 1170563 StuttgartTel. +49 173 673 2671corina.hummel@leadec-services.comwww.leadec-services.comOriginal-Content von: Leadec Holding BV & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146503/6315851