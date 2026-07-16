Berlin - Bei einem der wichtigsten Rüstungsprojekte der Bundeswehr, der Umrüstung auf den digitalen Funk, gibt es weiter große Probleme. In 16.000 Fahrzeugen, vom Kampfpanzer bis zum VW Bulli, sollen neue Funksysteme eingebaut werden, derzeit sind jedoch nicht einmal 1.000 Umrüstungen geschafft, berichtet die "Zeit" in ihrer aktuellen Ausgabe.
Man liege eine dreistellige Zahl hinter dem bereits deutlich abgespeckten Plan für das laufende Jahr, heißt es unter Berufung auf Informationen aus der Bundeswehr. Mehrere Quellen bestätigten dies der Zeitung. Das Rüstungsprojekt "Digitalisierung Landbasierte Operationen" (D-LBO) soll mindestens 20 Milliarden Euro kosten und gilt bei der Truppe als "kriegsentscheidend".
Man liege eine dreistellige Zahl hinter dem bereits deutlich abgespeckten Plan für das laufende Jahr, heißt es unter Berufung auf Informationen aus der Bundeswehr. Mehrere Quellen bestätigten dies der Zeitung. Das Rüstungsprojekt "Digitalisierung Landbasierte Operationen" (D-LBO) soll mindestens 20 Milliarden Euro kosten und gilt bei der Truppe als "kriegsentscheidend".
© 2026 dts Nachrichtenagentur