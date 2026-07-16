Die UBS sieht das vor allem als Zulieferer für die Automobil-Industrie bekannte Unternehmen in etwas besserem Licht: Die Schweizer Großbank stuft Schaeffler von "Verkaufen" auf "Neutral" hoch und erhöht das Kursziel von 7,10 auf 8,10 Euro. Aktuelle Zahlen stützen den vorsichtigen Optimismus für den MDAX-Wert. Nach der Kurskorrektur seit dem Januar-Hoch sei die Bewertung nun fairer, so die Experten der UBS. Die Risiken im Kerngeschäft seien eingepreist, das Potenzial in neuen Bereichen werde sichtbarer. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Euro am Sonntag