Der Landesverband Erneuerbare Energien NRW hat eine Halbjahresbilanz 2026 für den Windenergie-Ausbau in NRW vorgelegt. Er fordert mehr Verlässlichkeit seitens der Bundesregierung, um Milliardeninvestitionen nicht zu gefährden. In Nordrhein-Westfalen gingen im ersten Halbjahr 2026 99 neue Windkraftanlagen mit einer Leistung von knapp 541 MW in Betrieb. Das geht aus einer Auswertung des Markstammdatenregisters zum Windenergie-Ausbau durch den Landesverband Erneuerbare Energien NRW (LEE NEW) hervor. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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