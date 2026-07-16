Für die TSMC-Aktie ist der Juli bislang kein guter Monat. Nachdem Ende Juni noch der Sprung auf ein neues Rekordhoch gelang, stehen seit der Monatswende Kursverluste von mehr als -12% zu Buche. Nun hat der taiwanesische Chip-Auftragsfertiger frische Zahlen vorgelegt und auch sie sorgen zunächst nicht für eine Trendwende. Vorbörslich verliert das Papier knapp -4% und steht bei 403 US$. Warum reagieren Anleger so betrübt und wie kann es jetzt weitergehen? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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