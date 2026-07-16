Mit 35,5 Prozent hat Longi einen neuen Rekord für den Wirkungsgrad von Tandemsolarzellen aus kristallinem Silizium und Perowskit aufgestellt. Das chinesische Photovoltaik-Unternehmen Longi hat mit seinen eigenentwickelten Tandemsolarzellen aus kristallinem Silizium und Perowskit einen Zellwirkungsgrad von 35,5 Prozent erreicht. Das European Solar Test Installation (ESTI) hat diesen Wirkungsgrad zertifiziert. Laut Longi handelt es sich um einen neuen Weltrekord für diese Technologie. Kristalline ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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