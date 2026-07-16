Der größte US-Krankenversicherer hat am Donnerstag die Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt und die Marktteilnehmer positiv überrascht. UnitedHealth konnte sowohl bei Umsatz als auch Ergebnis je Aktie die Markterwartungen übertreffen. Zudem erhöht das im Dow Jones gelistete Unternehmen die Guidance für das laufende Geschäftsjahr.UnitedHealth verbuchte einen Umsatz in Höhe von 112,0 Milliarden Dollar und damit auf Vorjahresniveau. Analysten hatten hingegen einen Rückgang auf 110,8 Milliarden Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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