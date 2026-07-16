TSMC hat heute geliefert, und zwar auf ganzer Linie. Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger meldete für das zweite Quartal einen Umsatz von 1,27 Billionen Taiwan-Dollar, ein Plus von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinn schoss um 77 Prozent auf knapp 707 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 19 Mrd. €, in die Höhe. Die Zahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten deutlich, und das ist kein Zufall. Investitionen in neuer Dimension 60 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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