Berlin - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will das Gesundheitssystem mehr auf Prävention auslegen. Dafür hat sie eine entsprechende Offensive mit der Bundesärztekammer und dem Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) gestartet, berichtet der "Tagesspiegel" (Freitagausgabe).



In einem ersten Konzeptpapier hat das Gesundheitsministerium einige mögliche Maßnahmen skizziert. Das Haus von Warken möchte unter anderem durchsetzen, dass alle Grundschüler und Jugendliche digitale Einladungen zu Gesundheitschecks erhalten. Kleine und mittlere Unternehmen sollen bei der betrieblichen Gesundheitsförderung unterstützt werden, denn hier arbeiten über 50 Prozent der Beschäftigten. Bund, Länder und Kommunen sollen sich bei der Gesundheitsförderung stärker abstimmen.



Bei der anstehenden Pflegereform möchte Warken eine Pflegebegleitung etablieren. Sie soll Betroffenen dabei helfen, Präventions- und Rehabilitationsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen. Auch der allgemeine Gesundheitscheck für Über-60-Jährige soll erweitert werden.



"Unser Gesundheitssystem leistet eine qualitativ hochwertige und umfassende Versorgung im Krankheitsfall", sagte die CDU-Politikerin dem "Tagesspiegel" nach der Auftaktveranstaltung. Künftig müsse man aber noch besser darin werden, Krankheiten gar nicht erst entstehen zu lassen.



Mit der Präventionsoffensive setze man ein klares Signal: Prävention sei keine Nebensache, sondern eine zentrale Zukunftsaufgabe, so Warken. Sie hält dabei einen möglichst breiten Ansatz für nötig, der verschiedene Gesellschaftsgruppen und Politikfelder einbezieht. Das Gesundheitssystem könne hier besser werden, aber auch nicht alles leisten, sagte die Ministerin.



Warkens Präventionsoffensive soll das 2015 in Kraft getretene Präventionsgesetz weiterentwickeln. Gefördert werden sollen ein gesundes Aufwachsen und gesundes Arbeiten. Krankheit und Pflegebedürftigkeit im Alter sollen verzögert oder verhindert werden. Das Bundesgesundheitsministerium will die Gesundheitskompetenz der Bürger stärken und dafür sorgen, dass möglichst wenige Menschen von typischen Volkskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, psychischen Störungen oder Adipositas betroffen sind.





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