Berlin - Der Philosoph Peter Sloterdijk kritisiert die AfD scharf. Kein vernünftiger Mensch erwarte "von diesem Sammelsurium ratloser Angeber auch nur die geringste Verbesserung", sagte Sloterdijk dem Nachrichtenmagazin Focus.
Den Erfolg der AfD führt der 79-Jährige vor allem auf die Resignation der Wähler zurück. Wenn sich nichts mehr verbessere, so Sloterdijk, denke sich mancher: "Ich kann es ja auch einmal mit der AfD probieren."
Auch die Pläne der AfD in Sachsen-Anhalt tadelt der Philosoph. Dort beruft sich die Partei ausdrücklich auf das Konzept der "illiberalen Demokratie", das vom früheren ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán geprägt wurde. Man könne aus dem Wort "illiberal" keinen Vorzug machen, so Sloterdijk. "Aber genau das versuchen die neuen Zyniker: Sie machen aus der Immoralität einen Standpunkt."
Den Erfolg der AfD führt der 79-Jährige vor allem auf die Resignation der Wähler zurück. Wenn sich nichts mehr verbessere, so Sloterdijk, denke sich mancher: "Ich kann es ja auch einmal mit der AfD probieren."
Auch die Pläne der AfD in Sachsen-Anhalt tadelt der Philosoph. Dort beruft sich die Partei ausdrücklich auf das Konzept der "illiberalen Demokratie", das vom früheren ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán geprägt wurde. Man könne aus dem Wort "illiberal" keinen Vorzug machen, so Sloterdijk. "Aber genau das versuchen die neuen Zyniker: Sie machen aus der Immoralität einen Standpunkt."
© 2026 dts Nachrichtenagentur