Basel - Die vergleichsweise geringen Niederschläge in diesem Sommer haben den Wasserstand am Rhein deutlich sinken lassen. Die Versorgung der Schweiz mit Mineralölprodukten ist zwar sichergestellt, aber die Preise könnten steigen. Aufgrund der geringen Niederschläge hat der Rhein aktuell starkes Niedrigwasser. Dies hat auch unmittelbare Auswirkungen auf die Versorgungslage der Schweiz. Viele Waren, darunter auch Treibstoffe, erreichen die Schweiz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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