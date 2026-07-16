Der Musikabodienst Spotify erlaubt nun, auch außerhalb des nicht gerade günstigen Family-Abos Kinderkonten anzulegen. So gehst du vor. Spotify reagiert auf entnervte Eltern und macht seine verwalteten Kinderkonten ab sofort auch für Nutzer der kostenlosen Version des Musikstreamingdienstes verfügbar. Bisher war die Jugendschutz-Funktion nämlich nur Abonnenten des Premium-Family-Tarifs zugänglich, der 22 Euro im Monat kostet. Laut Mitteilung im Blog ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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