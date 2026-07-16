New York - Die US-Aktienmärkte sind am Donnerstag überwiegend tiefer in den Handel gestartet. Während der Dow Jones Industrial zuletzt wenig verändert bei 52.680 Punkte notierte, gab der marktbreite S&P 500 um 0,3 Prozent auf 7.553 Zähler nach. Der Nasdaq 100 verlor 0,8 Prozent auf 29.204 Zähler. Aktuell agierten die Anleger vorsichtig, hiess es am Markt. Sie wägten ab, ob die Unternehmensgewinne von Technologie-Unternehmen wohl die jüngsten Fortschritte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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