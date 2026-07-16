Lupfig - Die Schweizer Datacenter-Anbieterin Green stellt die Weichen für die nächste Wachstumsphase. Um das Geschäft in der Schweiz weiter auszubauen und die Expansion nach Europa gezielt voranzutreiben, verstärkt Green per 1. August 2026 die Geschäftsleitung mit zwei erfahrenen Führungspersönlichkeiten. Chris Keller wird CRO Chris Keller verfügt über langjährige internationale Führungserfahrung in der Technologiebranche. Zuletzt verantwortete er ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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