© Foto: wO-GeminiDie Kapitalmärkte bewegen sich zwischen Hoffen und Bangen: Die Eskalation zwischen den USA und dem Iran trifft auf den Start der US-Berichtssaison. Was tun?Die US-Berichtssaison trifft auf wieder entflammte, geopolitische Spannungen. Die erneute Eskalation des Iran-Kriegs befeuert neue und alte Sorgen. Die Inflation schleicht sich über den Konflikt wieder in die globale Weltwirtschaft. Die USA konnten zwar am Dienstag mit ihrem Inflationsbericht aus Juni dem explodierenden Ölpreis den Riegel vorschieben; aber die Teuerung nimmt mit der Sperrung von Hormus wieder neue und bekannte Dimensionen ein. Der Brent-Rohölpreis könnte sich bei 85 bis 90 US-Dollar einpegeln. …
Enthaltene Werte: US38141G1040,US64110L1061Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE