Netflix Aktie: Quartalszahlen im Fokus - Ist die Rally noch nicht vorbei?

Die Netflix Aktie steht vor einem entscheidenden Moment. Anleger warten gespannt auf die Quartalszahlen des Streaming-Giganten, nachdem das Unternehmen in den vergangenen Jahren mit steigenden Margen, einem erfolgreichen Werbemodell und einer konsequenten Bekämpfung des Passwort-Sharings überzeugen konnte. Doch nach einer starken Kursrally stellt sich nun die entscheidende Frage: Ist die Netflix Aktie weiterhin attraktiv oder sollten Anleger vorerst abwarten, bevor sie Aktien kaufen?

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