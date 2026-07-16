Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag einen über weite Strecken von deutlichen Abgaben geprägten Handel am Schluss leicht im Minus abgeschlossen. Der Leitindex SMI rückte in der zweiten Handelshälfte mit der Unterstützung der Schwergewichte Nestlé und Novartis zurück über die 14'200-Punktemarke, der Sprung in die Gewinnzone gelang aber nicht. Dazu waren die Sorgen vor einer weiteren Eskalation im Nahost-Konflikt unter den Anlegerinnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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