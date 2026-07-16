Bergisch Gladbach - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will beim deutsch-französischen Ministerrat mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron "über die großen Themen" sprechen.
Man werde über die Wirtschaftspolitik, über die Energiepolitik und über die Sicherheits- und Verteidigungspolitik reden, sagte Merz am Donnerstag bei der Begrüßung auf Schloss Bensberg in Bergisch Gladbach. "Ich freue mich sehr, dass die französische Regierung und der französische Präsident meiner Einladung gefolgt sind, jetzt im Sommer 2026 nach Deutschland zu kommen." Der Kanzler verwies darauf, dass er Macron diese Woche schon zum zweiten Mal trifft.
Merz und Macron wollen am Donnerstagabend das deutsch-französische Regierungstreffen vorbereiten, welches am Freitag auf Schloss Augustusburg in Brühl stattfindet. An diesem Termin nehmen dann auch mehrere Regierungsvertreter beider Länder teil.
Man werde über die Wirtschaftspolitik, über die Energiepolitik und über die Sicherheits- und Verteidigungspolitik reden, sagte Merz am Donnerstag bei der Begrüßung auf Schloss Bensberg in Bergisch Gladbach. "Ich freue mich sehr, dass die französische Regierung und der französische Präsident meiner Einladung gefolgt sind, jetzt im Sommer 2026 nach Deutschland zu kommen." Der Kanzler verwies darauf, dass er Macron diese Woche schon zum zweiten Mal trifft.
Merz und Macron wollen am Donnerstagabend das deutsch-französische Regierungstreffen vorbereiten, welches am Freitag auf Schloss Augustusburg in Brühl stattfindet. An diesem Termin nehmen dann auch mehrere Regierungsvertreter beider Länder teil.
© 2026 dts Nachrichtenagentur