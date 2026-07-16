Altenau - In der Nähe von Altenau im niedersächsischen Landkreis Goslar sind am Donnerstag drei Menschen beim Sturz von einem Aussichtsturm ums Leben gekommen.
Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, ereignete sich das Unglück am Nachmittag am Harzturm. Der 65 Meter hohe Turm gilt als beliebtes Aussichtsziel und verfügt über zwei Panoramaplattformen sowie einen Skywalk mit gläsernem Boden. Die Details zu den Opfern sowie die Hintergründe des Unglücks waren zunächst noch unklar.
Zahlreiche Rettungskräfte und Polizisten waren vor Ort. Die Behörden leiteten Ermittlungen ein.
Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, ereignete sich das Unglück am Nachmittag am Harzturm. Der 65 Meter hohe Turm gilt als beliebtes Aussichtsziel und verfügt über zwei Panoramaplattformen sowie einen Skywalk mit gläsernem Boden. Die Details zu den Opfern sowie die Hintergründe des Unglücks waren zunächst noch unklar.
Zahlreiche Rettungskräfte und Polizisten waren vor Ort. Die Behörden leiteten Ermittlungen ein.
© 2026 dts Nachrichtenagentur