Washington/Teheran - Die USA haben am Donnerstag eine weitere Runde von Luftangriffen gegen den Iran gestartet. Das teilte das US-Zentralkommando mit. Die Angriffe begannen demnach gegen 20 Uhr deutscher Zeit. Es ist der fünfte Tag in Folge, an dem die USA Angriffe gegen den Iran durchführen.
Ziel sei es, die militärischen Fähigkeiten des Landes weiter zu schwächen, so die US-Streitkräfte. Es wurde nicht bekannt gegeben, wo genau die Angriffe stattfanden. Kurz zuvor hatte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, in einem Briefing erklärt, der Präsident werde nicht zulassen, dass der Iran auf Schiffe in der Straße von Hormus feuert. Zugleich behauptete sie, dass es weiterhin einen "intensiven Dialog" zwischen beiden Ländern gebe.
Wie die Antwort des Iran auf die neuen Angriffe aussehen wird, war zunächst unklar. Auf US-Angriffe folgten zuletzt in der Regel Vergeltungsschläge des Irans gegen US-Ziele im gesamten Golfraum.
Ziel sei es, die militärischen Fähigkeiten des Landes weiter zu schwächen, so die US-Streitkräfte. Es wurde nicht bekannt gegeben, wo genau die Angriffe stattfanden. Kurz zuvor hatte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, in einem Briefing erklärt, der Präsident werde nicht zulassen, dass der Iran auf Schiffe in der Straße von Hormus feuert. Zugleich behauptete sie, dass es weiterhin einen "intensiven Dialog" zwischen beiden Ländern gebe.
Wie die Antwort des Iran auf die neuen Angriffe aussehen wird, war zunächst unklar. Auf US-Angriffe folgten zuletzt in der Regel Vergeltungsschläge des Irans gegen US-Ziele im gesamten Golfraum.
© 2026 dts Nachrichtenagentur