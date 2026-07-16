Der Technologieindex Nasdaq 100 notiert derzeit mehr als ein Prozent im Minus. Der Grund: Anleger trennen sich von Halbleiteraktien und greifen hingegen bei der Old Economy beherzt zu. Daher notieren auch die Aktien von Nvidia sichtbar im Minus. Dabei gab es heute eine positive News, die der Markt links liegen lässt.Kurz und knapp• Nvidia liefert KI-Chips und Recheninfrastruktur an das japanische Bündnis Noetra unter Führung der SoftBank Group.• Der Umsatz mit "Sovereign AI" hat sich im Geschäftsjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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