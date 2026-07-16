Die Berichtssaison in den USA hat nun voll Fahrt aufgenommen. Nachbörslich hat mit Netflix auch ein echtes Schwergewicht und Streaming-Dino seine jüngsten Zahlen vorgelegt. Nachbörslich wird es volatil bei der Aktie.Kurz und knapp• Netflix übertraf mit einem Gewinn je Aktie von 0,80 Dollar knapp die Analystenerwartungen.• Der Umsatz stieg um 13 Prozent auf 12,6 Milliarden Dollar und traf damit die Marktprognose.• Der Ausblick auf das dritte Quartal fiel schwächer aus als erwartet, was die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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