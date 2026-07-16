New York - Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag Kursverluste verzeichnet. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,20 Prozent niedriger bei 52.552,97 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,51 Prozent auf 7.533,77 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1,62 Prozent auf 29.025,77 Punkte. Aktuell agierten die Anleger vorsichtig, hiess es am Markt. Sie wägten ab, ob die Unternehmensgewinne von Technologie-Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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