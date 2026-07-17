Berlin - Leihmutterschaft soll in Deutschland aus Sicht der CSU verboten bleiben. "Die gesetzlichen Regelungen zum Thema Leihmutterschaft in Deutschland sind gut begründet", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Es besteht dort kein Änderungsbedarf."



Auch die CDU hatte zuvor deutlich gemacht, die geltende Rechtslage solle bleiben, wie sie ist. Aus der Unionsfraktion hieß es, es gebe intern keine Debatte zur Änderung der aktuellen Gesetzesregelung.



Hintergrund der Diskussion ist, dass Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) und sein Ehemann mithilfe einer Leihmutter in den USA Eltern geworden sind. In Deutschland ist Leihmutterschaft verboten. Spahn steht in der Kritik, weil er das deutsche Verbot mit der Auslandslösung umgangen und gegen die politische Linie der Union gehandelt hat. CDU und CSU haben sich bislang klar gegen Leihmutterschaften positioniert. Auch Spahn hatte sich in der Vergangenheit dagegen ausgesprochen.



Mit Blick auf seinen Kollegen an der Fraktionsspitze sagte Hoffmann: "Ich wünsche Jens Spahn und seiner Familie alles Gute und Gottes Segen."





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