Beirut - Außenminister Johann Wadephul (CDU) schlägt vor, die auslaufende UN-Stabilisierungsmission im Libanon (UNIFIL) durch eine Truppe mit EU-Mandat zu ersetzen.
"Wir sollten in der EU prüfen, ob wir im Anschluss an die UNIFIL-Mission mit einem europäischen Mandat dafür sorgen können, dass kein Sicherheitsvakuum entsteht", sagte Wadephul dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Im Libanon mit seiner sich stabilisierenden Regierung gebe es im Moment eine der hoffnungsvollsten Entwicklungen der Region. Die Europäer müssten alles dafür tun, dass dieser Prozess positiv weitergehe. Eine Truppe mit EU-Mandat "die Voraussetzung dafür schaffen, dass sich die israelische Armee zurückzieht, ohne dass die Hisbollah mit ihrem Terror zurückkehrt".
Die UNIFIL-Mission läuft am 31. Dezember 2026 aus. Der Bundestag hatte das deutsche Mandat für eine Beteiligung an der Mission vor wenigen Wochen letztmalig verlängert.
"Wir sollten in der EU prüfen, ob wir im Anschluss an die UNIFIL-Mission mit einem europäischen Mandat dafür sorgen können, dass kein Sicherheitsvakuum entsteht", sagte Wadephul dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Im Libanon mit seiner sich stabilisierenden Regierung gebe es im Moment eine der hoffnungsvollsten Entwicklungen der Region. Die Europäer müssten alles dafür tun, dass dieser Prozess positiv weitergehe. Eine Truppe mit EU-Mandat "die Voraussetzung dafür schaffen, dass sich die israelische Armee zurückzieht, ohne dass die Hisbollah mit ihrem Terror zurückkehrt".
Die UNIFIL-Mission läuft am 31. Dezember 2026 aus. Der Bundestag hatte das deutsche Mandat für eine Beteiligung an der Mission vor wenigen Wochen letztmalig verlängert.
© 2026 dts Nachrichtenagentur