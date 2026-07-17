Die Visa Stablecoin Platform bietet Finanzinstituten, Fintech-Unternehmen und anderen Zahlungsanbietern eine einheitliche Umgebung, um auf die Blockchain zu wechseln und gemeinsam mit Visa Stablecoin-Geschäfte abzuwickeln.

Visa (NYSE: V) hat heute die Visa Stablecoin Platform (VSP) vorgestellt, eine neue Unternehmensplattform, die Finanzinstituten, Fintech-Unternehmen und Krypto-Native-Unternehmen den Zugang zu Stablecoin-Funktionen über eine einzige, von Visa verwaltete Umgebung ermöglichen soll.

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Aufbauend auf der umfassenden Kryptostrategie von Visa bietet VSP Finanzinstituten, Fintech-Unternehmen und anderen Zahlungsanbietern eine einfache Möglichkeit, auf Stablecoins zuzugreifen, diese zu verwahren und einzulösen, beginnend mit Open USD (OUSD), einem neuen Stablecoin, der kürzlich von Open Standard eingeführt wurde. Dazu gehören die On-Chain-Wallet-Infrastruktur im Rahmen eines neu eingeführten "Wallet-as-a-Service"-Angebots sowie die Anbindung für die Ausgabe und Vernichtung von Open USD.

"Stablecoins eröffnen eine neue Ebene programmierbaren Geldes, doch für die meisten Institutionen liegt die Herausforderung nicht im Konzept, sondern in der praktischen Umsetzung", sagte Jack Forestell, Chief Product and Strategy Officer bei Visa. "Mit der Visa Stablecoin Platform bieten wir unseren Kunden eine zentrale Plattform für die Ausgabe, den Transfer und die Verwaltung von Stablecoins mit den Kontrollmöglichkeiten, der Sicherheit und der Netzwerkreichweite, die sie bereits von Visa gewohnt sind. Auf diese Weise helfen wir ihnen, das Interesse an Stablecoins in konkrete Produkte und reale Zahlungsströme umzusetzen."

Die Visa Stablecoin Platform bietet direkten Zugang zu einer Reihe von Stablecoin-Funktionen und -Abläufen sowie zu den Netzwerk-, Risiko- und Betrugsschutzfunktionen von Visa, sodass Institutionen mit größerer Zuversicht von der Sondierung zur Umsetzung übergehen können. Dazu gehören:

Zugang zu Open USD: VSP lässt sich nahtlos in den Open Standard integrieren und bietet Institutionen neben den Netzwerkdiensten von Visa direkten Zugang zu Open USD. Dies ermöglicht es Kunden, Open USD auf einfache Weise zu prägen, zu vernichten, zu verwalten und zu übertragen, wodurch Fiat-Währungen in die Blockchain eingebunden und Zahlungsströme in einer Umgebung verwaltet werden können, der sie bereits vertrauen.

VSP lässt sich nahtlos in den Open Standard integrieren und bietet Institutionen neben den Netzwerkdiensten von Visa direkten Zugang zu Open USD. Dies ermöglicht es Kunden, Open USD auf einfache Weise zu prägen, zu vernichten, zu verwalten und zu übertragen, wodurch Fiat-Währungen in die Blockchain eingebunden und Zahlungsströme in einer Umgebung verwaltet werden können, der sie bereits vertrauen. On-Chain-Wallet-Infrastruktur: VSP bündelt die Wallet-Infrastruktur, Steuerungsmechanismen und Arbeitsabläufe, die erforderlich sind, um Stablecoins in realen Treasury-, Abwicklungs- und Produkt-Stacks für eine Vielzahl institutioneller Anwendungsfälle nutzbar zu machen.

VSP bündelt die Wallet-Infrastruktur, Steuerungsmechanismen und Arbeitsabläufe, die erforderlich sind, um Stablecoins in realen Treasury-, Abwicklungs- und Produkt-Stacks für eine Vielzahl institutioneller Anwendungsfälle nutzbar zu machen. Einbindung in das Visa-Netzwerk: VSP wurde entwickelt, um die Anbindung von Stablecoins an das Netzwerk und die Tools von Visa zu ermöglichen, sodass Nutzer Stablecoin-Funktionen in bestehende Zahlungsabläufe, Treasury-Prozesse und Abwicklungsprozesse integrieren können. Für bestehende Visa-Kunden, die die Abwicklungs-, Treasury- und Währungslösungen von Visa nutzen, bietet VSP direkte Interoperabilität, um Stablecoins nahtlos in die Arbeitsabläufe und Systeme zu integrieren, auf die sie sich heute verlassen.

VSP wurde entwickelt, um die Anbindung von Stablecoins an das Netzwerk und die Tools von Visa zu ermöglichen, sodass Nutzer Stablecoin-Funktionen in bestehende Zahlungsabläufe, Treasury-Prozesse und Abwicklungsprozesse integrieren können. Für bestehende Visa-Kunden, die die Abwicklungs-, Treasury- und Währungslösungen von Visa nutzen, bietet VSP direkte Interoperabilität, um Stablecoins nahtlos in die Arbeitsabläufe und Systeme zu integrieren, auf die sie sich heute verlassen. Von Anfang an auf Vertrauen ausgelegt: VSP ermöglicht es Institutionen, mit Stablecoin-Strömen zu interagieren und zwar mit derselben Sicherheit und demselben Vertrauen, für die Visa bekannt ist. Nutzer haben Zugriff auf Funktionen wie die zweistufige Genehmigung von Arbeitsabläufen, bei der ein Nutzer eine sensible Aktion einleitet und ein anderer autorisierter Nutzer diese genehmigen muss, sowie auf umfassende Audit-Protokollierung und "Wallet-as-a-Service"-Funktionen wie sichere Passkeys und Zulassungslisten zur Steuerung von Überweisungen, um das Maß an Sicherheit und Kontrolle zu gewährleisten, das sie für ihren Betrieb benötigen.

VSP ist mit den bestehenden Stablecoin-Angeboten von Visa kompatibel, darunter Stablecoin-Abwicklung, an Stablecoins gebundene Karten und Geldtransfers mit Stablecoins. Zusammen bieten diese Funktionen ein umfassendes Lösungsspektrum, das Finanzinstituten und Fintech-Unternehmen den Einstieg in die Blockchain erleichtert und Krypto-Plattformen den Zugang zum globalen Netzwerk von Visa ermöglicht.

Wie man beginnt

Einbindung und Betrieb: Institutionen können sich in eine von Visa verwaltete Wallet-Plattform integrieren lassen oder bestehende Wallets anbinden und so eine zentrale Plattform schaffen, über die die Ausgabe, Vernichtung und Übertragung von Stablecoins verwaltet werden können.

Institutionen können sich in eine von Visa verwaltete Wallet-Plattform integrieren lassen oder bestehende Wallets anbinden und so eine zentrale Plattform schaffen, über die die Ausgabe, Vernichtung und Übertragung von Stablecoins verwaltet werden können. Bankkonten und Kontrollmechanismen verknüpfen: Kunden können Bankkonten verknüpfen und Genehmigungsverfahren, Benutzer sowie Richtlinien festlegen, um zu regeln, wer Transaktionen mit Stablecoins veranlassen und genehmigen darf.

Kunden können Bankkonten verknüpfen und Genehmigungsverfahren, Benutzer sowie Richtlinien festlegen, um zu regeln, wer Transaktionen mit Stablecoins veranlassen und genehmigen darf. Stablecoins prägen, verwalten und den Betrieb steuern: Von Beginn an unterstützt VSP die Ausgabe, Einlösung, das Halten und die Übertragung von Stablecoins beginnend mit Open USD als Teil von Treasury-, Abwicklungs- und Liquiditätsprozessen.

VSP, einschließlich "Wallet-as-a-Service", steht zunächst ausgewählten Kunden für Beta-Tests zur Verfügung und bietet ihnen so frühzeitig die Möglichkeit zu prüfen, wie sich Stablecoins in ihre Strategien einfügen. Während die Kunden Anwendungsfälle testen und verfeinern, wird Visa die daraus gewonnenen Erkenntnisse nutzen, um zu entscheiden, wie und wo die Plattform skaliert wird, um eine breitere Marktverfügbarkeit zu erreichen.

Über Visa

Visa (NYSE: V) ist ein weltweit führender Anbieter für digitale Zahlungen und erleichtert Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und Regierungsstellen in mehr als 200 Ländern und Territorien. Unser Ziel besteht darin, die Welt durch das innovativste, benutzerfreundlichste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, um Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Wir glauben, dass Volkswirtschaften, die jeden überall einbeziehen, jeden überall fördern und wir betrachten den Zugang zu diesen Möglichkeiten als grundlegend für die Zukunft des Geldverkehrs. Weitere Informationen finden Sie unter Visa.com.

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