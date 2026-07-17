Berlin - Vor dem deutsch-französischen Ministerrat hat sich die stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Agnieszka Brugger für eine stärkere europäische Einbindung der französischen nuklearen Abschreckung ausgesprochen. "Diese deutsch-französische Zusammenarbeit, so wie sie auch von Frankreich vorgeschlagen worden ist, halte ich für einen sehr klugen Weg", sagte Brugger "Politico".
Deutschland solle Frankreich vorschlagen, die Kooperation "ein Stück weit europäisieren oder zumindest multilateralisieren". Brugger begrüßte die französischen Vorschläge für gemeinsame Übungen und eine engere Abstimmung. "Wir haben keine europäische Atombombe, wir werkeln nicht an neuen Nuklearwaffenarsenalen in Europa", sagte sie. Statt nuklear aufzurüsten, "rüsten [wir] de facto nicht wirklich nuklear auf, vergrößern aber den Schutz".
Eine europäische oder deutsche Atombombe lehnt die Grünen-Politikerin dagegen entschieden ab. "Das sind naive Vorstellungen", sagte sie. Wer dies fordere, müsse beantworten: "Wer drückt bei der europäischen Atombombe auf den Knopf?"
Deutschland solle Frankreich vorschlagen, die Kooperation "ein Stück weit europäisieren oder zumindest multilateralisieren". Brugger begrüßte die französischen Vorschläge für gemeinsame Übungen und eine engere Abstimmung. "Wir haben keine europäische Atombombe, wir werkeln nicht an neuen Nuklearwaffenarsenalen in Europa", sagte sie. Statt nuklear aufzurüsten, "rüsten [wir] de facto nicht wirklich nuklear auf, vergrößern aber den Schutz".
Eine europäische oder deutsche Atombombe lehnt die Grünen-Politikerin dagegen entschieden ab. "Das sind naive Vorstellungen", sagte sie. Wer dies fordere, müsse beantworten: "Wer drückt bei der europäischen Atombombe auf den Knopf?"
© 2026 dts Nachrichtenagentur