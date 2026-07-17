DJ MÄRKTE ASIEN/Sehr schwach - TSMC trotz starker Zahlen unter Verkaufsdruck

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die asiatischen Aktienmärkte tendieren am Freitag überwiegend sehr schwach. Sie folgen damit der Vorlage an der Wall Street, insbesondere den technologielastigen Nasdaq-Indizes. Einmal mehr dominiert eine breite Verkaufswelle im Technologiesektor. Marktteilnehmer berichten von Sorgen über zu hohe Bewertungen angesichts der hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz.

Wieder einmal stehen besonders Halbleiterwerte unter Druck, die bisherigen Highflyer des Jahres - und das trotz jüngst besserer Geschäftszahlen als erwartet von TSMC und ASML. Laut Marktstratege James Ooi von Tiger Brokers hinterfragen die Marktakteure nach der Kursrally im bisherigen Jahresverlauf zunehmend die hohen Bewertungen, so dass auch gute Unternehmenszahlen nicht mehr für weitere Kursanstiege ausreichen.

Während in Seoul wegen eines Feiertags nicht gehandelt wird, geht es in Tokio für den Topix um 3,5 Prozent nach unten. Der HSI in Hongkong verliert 2,0 Prozent, der Shanghai-Composite 1,6 Prozent. In Sydney fällt das Marktbarometer um 0,8 Prozent.

Belastet wird die Stimmung auch durch die andauernde militärische Gewalt im Nahen Osten nach weiteren US-Angriffen auf iranische Brücken und iranischen Gegenangriffen auf US-Infrastruktur und Einrichtungen verbündeter Golfstaaten. Der Brent-Ölpreis zeigt sich dessen ungeachtet auf dem zuletzt bereits auf rund 85 Dollar erhöhten Niveau wenig bewegt. Die Analysten von ANZ Research weisen darauf hin, dass die Preise weiterhin deutlich unter dem Höchststand von Ende April lägen. Solange der Ölpreis unter 90 Dollar bleibe, seien die Risiken für Wachstum und Inflation in Asien aus ihrer Sicht beherrschbar.

In Tokio rutschen die Kurse KI-naher Aktien wie Advantest um 10,6, Softbank Group um 10,9 oder Tokyo Electron um 9,4 Prozent ab. Murata Manufacturing knicken um 12 Prozent ein. In Taiwan verbilligen sich TSMC nach der Vorlage starker Geschäftszahlen am Vortag nach Börsenschluss 5,3 Prozent. Der Chip-Auftragsfertiger hatte auch angekündigt, zusätzlich 100 Milliarden Dollar in den USA zu investieren, um seine Führungsposition in den globalen Halbleiterlieferketten auszubauen. In Hongkong, wo zuletzt Kursgewinne von Technologieschwergewichten wie Alibaba, Tencent oder Meituan gestützt hatten, geht es für die Halbleiteraktien Hua Hong Grace und SMIC um 7,2 bzw. 6,0 Prozent südwärts. Alibaba, Meituan und Tencent fallen ebenfalls deutlich um rund 4 bis 6 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.759,90 -0,9 +0,5 08:00 Topix 500 (Tokio) 3.022,66 -4,1 +13,6 08:00 Hang-Seng (Hongkong) 24.514,29 -2,0 -4,4 10:00 Shanghai-Composite 3.818,59 -1,6 -3,8 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.505,90 -0,6 +18,5 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 6.144,84 +0,6 -28,9 10:00 KLCI (Malaysia) 1.726,81 +0,3 +2,8 10:00 (Donnerstag: Kospi (Seoul) 6.820,60 -6,4 +61,8 08:30) DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:03 % YTD EUR/USD 1,1437 -0,0 1,1441 1,1468 -2,6 EUR/JPY 185,77 -0,0 185,79 185,91 +1,0 EUR/GBP 0,8495 +0,1 0,8488 0,8469 -2,5 USD/JPY 162,40 +0,0 162,38 162,10 +3,7 USD/KRW 1.480,17 +0,1 1.479,37 1.478,19 +2,8 USD/CNY 6,7749 +0,0 6,7726 6,7674 -3,1 USD/CNH 6,7758 +0,0 6,7730 6,7681 -2,9 USD/HKD 7,8404 +0,0 7,8397 7,8389 +0,8 AUD/USD 0,6978 -0,3 0,6996 0,6996 +4,6 NZD/USD 0,5835 -0,1 0,5840 0,5854 +1,4 BTC/USD 63.316,58 -1,2 64.104,05 64.722,46 -27,8 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 79,93 +1,2 0,98 78,95 Brent/ICE 85,13 +1,1 0,90 84,23 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 3.981,49 +0,3 11,55 3.969,94 Silber 55,14 -0,7 -0,36 55,51 Platin 1.598,18 -1,2 -19,32 1.617,50 (Angaben ohne Gewähr)

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