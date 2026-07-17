Basel - Eine Woche in einem griechischen Flüchtlingscamp veränderte Florian Knappes beruflichen Weg. Heute erforscht er, wie Sportangebote in Asylzentren Geflüchteten helfen können. Die Fluchterfahrungen seines Vaters und Grossvaters trugen wohl dazu bei, welchen Weg Florian Knappe einschlug. «Das fing während der sogenannten Flüchtlingskrise ab 2015 an, noch während meines Studiums», erinnert er sich. «Das Foto eines ertrunkenen Jungen am Mittelmeerstrand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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