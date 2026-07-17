St. Gallen - Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich gerne Unternehmer wäre, mir aber die zündende Idee oder auch die Risikoeinstellung für eine Gründung fehlt? Diese Frage stellen sich vermehrt Personen, die weder Zugang zu einem Unternehmen in ihrer Familie haben noch in einem Betrieb angestellt sind, bei dem in naher Zukunft die Nachfolge gelöst werden muss. Die Lösung liegt im Kauf eines (noch) fremden Unternehmens, auch als Entrepreneurship ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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