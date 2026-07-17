Ein kurzes Video reicht und die Xiaomi-Aktie hebt ab. Die Papiere des chinesischen Technologiekonzerns stiegen am Donnerstag im heimischen Handel um rund sieben Prozent. Auslöser ist die wachsende Fantasie rund um Xiaomis humanoide Roboter und deren Einsatz in der Elektroautoproduktion. Die Xiaomi-Aktie legt am Donnerstag im chinesischen Handel rund sieben Prozent zu. Rückenwind liefert die wachsende Hoffnung, dass der Technologiekonzern mit humanoiden Robotern einen weiteren Zukunftsmarkt erschließen könnte. Für neue Aufmerksamkeit sorgte Xiaomi-Chef ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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