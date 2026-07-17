Berlin - Grüne und Linke haben im aktuellen "Politbarometer" des ZDF die SPD überholt.
Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die SPD laut der Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen auf 12 Prozent (-1), während die Grünen 2 Prozentpunkte hinzugewinnen und damit auf 14 Prozent kämen. Mit einem Zuwachs von ebenfalls 2 Prozentpunkten schafft es die Linke in der Umfrage auf 13 Prozent.
Stärkste Kraft wäre weiterhin die AfD mit 27 Prozent (-1). CDU und CSU folgen dahinter mit 23 Prozent (-1) an zweiter Stelle. Die FDP würde es mit unverändert 4 Prozent nicht über die Mandatsschwelle schaffen. Die sonstigen Parteien erreichen in der Umfrage 7 Prozent (-1).
Für die Erhebung wurden in der Zeit vom 14. bis 16. Juli insgesamt 1.284 zufällig ausgewählte Wahlberechtigten telefonisch und online befragt. Dabei wurden sowohl Festnetz- als auch Mobilfunknummern berücksichtigt.
Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die SPD laut der Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen auf 12 Prozent (-1), während die Grünen 2 Prozentpunkte hinzugewinnen und damit auf 14 Prozent kämen. Mit einem Zuwachs von ebenfalls 2 Prozentpunkten schafft es die Linke in der Umfrage auf 13 Prozent.
Stärkste Kraft wäre weiterhin die AfD mit 27 Prozent (-1). CDU und CSU folgen dahinter mit 23 Prozent (-1) an zweiter Stelle. Die FDP würde es mit unverändert 4 Prozent nicht über die Mandatsschwelle schaffen. Die sonstigen Parteien erreichen in der Umfrage 7 Prozent (-1).
Für die Erhebung wurden in der Zeit vom 14. bis 16. Juli insgesamt 1.284 zufällig ausgewählte Wahlberechtigten telefonisch und online befragt. Dabei wurden sowohl Festnetz- als auch Mobilfunknummern berücksichtigt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur