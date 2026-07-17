Eine falt- und schwenkbare Photovoltaik-Anlage bietet Schutz vor Sturm und Hagel und optimiert den Solarertrag durch Nachführung. Eine erste Demonstrationsanlage mit einer Leistung von 1,8 kW ist derzeit auf einem Bürogebäude der TU Graz im Einsatz. Forschende um Armin Buchroithner vom Institut für Elektrische Messtechnik und Sensorik der TU Graz haben eine neuartige Photovoltaik-Anlage entwickelt, das hohe Erträge mit dem Schutz vor Sturm, Hagel und Schnee kombiniert. Die FLAPTrack genannte Anlage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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