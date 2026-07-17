In rund 300 Titeln kam bei Netflix im laufenden Jahr schon KI zum Einsatz - um Zeit und Geld zu sparen. Aktionäre zeigen sich von dem Sparkurs unbeeindruckt. Sie beschäftigt etwas ganz anderes. Beim Videostreaming-Marktführer Netflix ist in rund 300 Titeln allein in diesem Jahr Künstliche Intelligenz zum Einsatz gekommen. So würden etwa mithilfe von KI Menschenmengen oder Szenen historischer Schlachten erzeugt, sagte Co-Chef Ted Sarandos vor Analysten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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