Die SpaceX-Aktie hat am Donnerstag ihre Talfahrt mit einem Minus von rund drei Prozent auf 131,11 Dollar fortgesetzt. Auch nachbörslich rutschte das Papier weiter ab. Mittlerweile notiert die Aktie unter dem Ausgabepreis von 135 Dollar. Das Papier ist also günstiger als zum Börsengang - und trotzdem scheint es derzeit kaum Käufer zu finden. Grund dafür sind mehrere Umstände.Einerseits war der Rückgang wie im Aktien-Report "Nach SpaceX: Nach SpaceX: Das sind die nächsten Mega-IPOs" geschildert, statistisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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