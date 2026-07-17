Durch die jüngsten Angriffe der USA auf den Iran und dessen Gegenschläge sowie der erneuten Blockade der Straße von Hormus sind die Ölpreise wieder deutlich gestiegen. Dadurch erhöht sich die ohnehin üppige Gewinnmarge bei TotalEnergies weiter. Schließlich sind die Franzosen unter den großen Ölproduzenten das Unternehmen mit den geringsten Förderkosten.Denn die Kosten pro produziertem Barrel Rohöl liegen bei TotalEnergies weiterhin unter den Ausgaben, die Exxon, Chevron, Shell oder BP tätigen müssen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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