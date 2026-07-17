Netflix legt im zweiten Quartal weiter zu



Werbung







Mit dem jüngsten Quartalsbericht stehen operative Entwicklung und Prognose im Fokus.



Netflix hat am 16. Juli seine Zahlen für das zweite Quartal 2026 vorgelegt und dabei ein weiteres Umsatzwachstum ausgewiesen. Nach Angaben des Unternehmens stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um rund 13 % auf etwa 12,6 Mrd. USD. Das operative Ergebnis legte um ungefähr 11 % auf rund 4,2 Mrd. USD zu, während die operative Marge bei etwa 33 % lag und damit leicht unter dem Vorjahresniveau blieb. Beim verwässerten Ergebnis je Aktie meldete Netflix einen Anstieg auf rund 0,80 USD nach etwa 0,72 USD im Vorjahresquartal.





Nach Unternehmensangaben lagen Umsatz und Marge im Rahmen der zuvor kommunizierten Erwartungen. Beim operativen Ergebnis profitierte das Quartal zudem leicht vom zeitlichen Anfall einzelner Kosten. Für das Gesamtjahr 2026 hat Netflix den Umsatzkorridor auf etwa 51,0 bis 51,4 Mrd. USD eingegrenzt und die Prognose für die operative Marge von rund 31,5 % bestätigt. Ergänzend verwies der Konzern auf eine weiterhin stabile Nutzung seines Angebots; die betrachteten Sehstunden legten im ersten Halbjahr laut Unternehmen um rund 2 % zu. Damit richtet sich der Blick nach dem Quartalsbericht vor allem darauf, ob Netflix das aktuelle Wachstumstempo bei Umsatz, Ergebnis und Nutzeraktivität im weiteren Jahresverlauf halten kann.























Jetzt mit der HSBC-Zertifikate-Masterclass in die Welt der Derivate einsteigen!



In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen - von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen - von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!Quelle: HSBC





