Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag trotz negativer Vorgaben leicht höher eröffnet. Die Vorgaben sind allerdings vor allem für Technologie-Werte sehr schwach. An der US-Technologie-Börse Nasdaq sowie in Japan (Nikkei) waren einmal mehr vor allem Aktien mit KI-Bezug unter Druck gestanden. Nach deren Rally bis in den Juni hinein würden hier viele Anleger weiter Kasse machen, hiess es im Handel dazu. Auf den hiesigen Aktienmarkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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