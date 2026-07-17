Schaffhausen - Die Schaffhauser Kantonalbank (SHKB) hat im ersten Halbjahr 2026 deutlich mehr verdient als vor Jahresfrist. Während die tiefen Zinsen die Geschäftsentwicklung weiterhin dämpften, konnte die Bank im Anlage- und Beratungsgeschäft zulegen. Der Geschäftserfolg als Mass für die operative Leistung kletterte in den Monaten von Januar bis Juni um 14 Prozent auf 37,4 Millionen Franken, wie das Institut am Freitag mitteilte. Der Halbjahresgewinn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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