© Foto: Spencer Jones - picture alliance / Glasshouse ImagesDie FDA hat Fabhalta von Novartis vollständig zugelassen. Das Medikament verlangsamt den Verlust der Nierenfunktion bei einer schweren Autoimmunerkrankung.Novartis hat in den USA einen wichtigen Erfolg erzielt. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat das Medikament Fabhalta mit dem Wirkstoff Iptacopan regulär zur Behandlung von Erwachsenen mit primärer Immunglobulin-A-Nephropathie zugelassen, die ein erhöhtes Risiko für ein Fortschreiten der Erkrankung haben. Damit ist Fabhalta laut Novartis der erste und bislang einzige Komplement-Inhibitor, der nachweislich den Verlust der Nierenfunktion bei dieser Form der Nierenerkrankung deutlich verlangsamt. Die vollständige Zulassung folgt auf eine …
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