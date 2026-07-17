FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BERENBERG CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 70 (78) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS GLOBALDATA PRICE TARGET TO 105 (170) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ROTORK TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 503 (420) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ROTORK TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 503 (400) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 7500 (7200) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 920 (1120) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES INTEGRAFIN TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 440 (360) PENCE - JPMORGAN CUTS OCADO PRICE TARGET TO 245 (290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RS GROUP PRICE TARGET TO 720 (635) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS ROTORK TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 503 (370) PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES SEGRO PLC TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1010 (780) PENCE
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